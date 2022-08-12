الإطار التنسيقي يعلن الاعتصام المفتوح على اسوار الخضراء

شفق نيوز/ اعلن الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري يوم الجمعة، اعتصاما مفتوحا عند مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال الاطار التنسيقي في بيان عنوانه (الشعب يحمي الدولة) ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "حشود الجماهير الغفيرة احتشدت في هذه التظاهرة الوطنية، والتي نعلن ختامها بإعلان الإعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة، وهي :الإسراع بتشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية؛ لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل المواطن العراقي".

وطالب البيان القوى السياسية وخصوصا الكوردية منها بـ"التعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، وإنهاء كل ما يعيق الإسراع بحسم الموضوع، والدعم التام للقضاء العراقي ومؤسساته ونرفض أي تجاوز عليه، أو إساءة له، فهو الركيزة الأساس التي تقوم عليها الدولة العراقية".

كما طالب الاطار التنسيقي في بيانه رئيس مجلس النواب بـ"إنهاء تعليق العمل، والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي، فهو منتخب من الشعب، والشعب له حقوق معطَّلة، وينتظر من ممثليه أداء واجباتهم بصورة كاملة"، كما طالب البيان القوات الأمنية بـ"حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها، وتمكينها من أداء عملها دون أي معرقلات، لأنها وُجِدَتْ لخدمة المواطن، ولايمكن السماح لأحد بمنعها وغلقها لأي سبب كان.

ومن ضمن الشروط المعلنة لاعتصام أنصار الاطار التنسيقي هي "مطالبة القوى السياسية بالالتفات إلى الشعب، والالتزام بالقانون والدستور لمواجهة تحديات الغلاء المعيشي وفساد البطاقة التموينية، وشحة الماء"، كما طالبوا بـ"إنهاء مأساة الكهرباء في هذا الحر اللاهب، وغيرها من الخدمات الأساس التي يجب على الدولة تقديمها للمواطنين".

وتابع بيان الاعتصام "ننبّه الجميع إلى أن البلد دون حكومةٍ كاملة الصلاحيات قد وصل إلى مرحلة صعبة، و تعاني الجماهير مِن هذا الوضع المأساوي أشدّ المعاناة، فاتركوا مصالحكم الشخصية والحزبية والفئوية، واحتكموا إلى الدستور والقانون"، مبينا ان "من خلال تظاهراتنا هذه واعتصامنا الذي أعلنّا عنه الآن، فإننا نعلن التزامنا التام وطاعتنا لكل ما يصدر من المرجعية الدينية العليا".

وجدد الإطار التنسيقي "شكره وتقديره واحترامنا لكل من تجشّم عناء الحضور، ووقف هذه الوقفة الوطنية المشرفة الكبيرة، في بغداد ونينوى والبصرة".

و انطلقت في العاصمة بغداد ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى في وقت سابق من يوم الجمعة، تظاهرتان لأنصار الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من انصار الاطار تجمعوا في ساحة الطابقين بمنطقة الجادرية متجهين صوب المنطقة الخضراء من جهة بوابة الجسر المعلق.

ورفع المتظاهرون لافتات طالبت بـ"تشكيل حكومة خدمة وطنية تكافح الغلاء والبطالة وانعدام الكهرباء".