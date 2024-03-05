الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بشأن رئيس البرلمان الجديد وإنهاء مهام التحالف الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعاً للتباحث حول اختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زعماء قوى الإطار اجتمعت في منزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي لمناقشة تحديد جلسة اختيار رئيس البرلمان ودعم أي من المرشحين".

وأضاف أن "المجتمعين يناقشون أيضاً آخر نتائج المفاوضات ما بين بغداد وواشنطن بشأن إنهاء مهام التحالف الدولي من العراق".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في 21 تشرين الثاني، نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).