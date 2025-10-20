الإطار التنسيقي يعتبر تعيين مبعوث ترمب "طبيعيا" وينتظر موقف الحكومة

شفق نيوز- بغداد

أكد الإطار التنسيقي، يوم الاثنين، أن تعيين الرئيس الأميركي مبعوثا خاصا له في العراق، هو "أمر طبيعي" لمتابعة العديد من الملفات بين البلدين، فيما بين أنه ينتظر موقف الحكومة العراقية من الأمر لإبداء رأيه.

وقال عضو الإطار عمران الكركوشي، لوكالة شفق نيوز، إن "فيما يخص تعيين مبعوث للرئيس الأميركي للعراق، فإننا ننتظر موقف ورأي الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بهذا الخصوص تعيين الرئيس الأميركي، وهذا الامر يعبر عن اهتمام الولايات المتحدة الامريكية بالعلاقات وتحسينها مع الدولة العراقية".

وأضاف أنه "الان ننتظر الموقف الرسمي للحكومة العراقية، وبعدها سيكون هناك رأي للقوى السياسية العراقية، ولا نعتقد ان هذه الخطوة تدخل بالشأن العراقي او فرض وصايا أمريكية خاصة على العراق، بل هي تأتي ضمن التنسيق ما بين الدولتين لملفات مهمة، لهذا يكون هناك مبعوث خاص لمتابعتها ليس عبر الدبلوماسية الاعتيادية، بل يكون هناك مبعوث وفق صلاحيات خاصة، وهذا أمر طبيعي وليس هناك أي مشكلة".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعيين الكلداني العراقي مارك سافايا، مبعوثاً خاصاً إلى العراق، وهو ثالث مبعوث أميركي إلى العراق، منذ بول بريمر، 2003، وبعد بريت ماكغورك، في مرحلة الحرب ضد داعش عام 2014.

وعلّق سافايا على تعيين ترمب له مبعوثاً خاصاً إلى العراق، في منشور على "إنستغرام"، قائلاً: "أشعر ببالغ التواضع والشرف والامتنان للرئيس دونالد ترمب لتعيينه لي مبعوثاً خاصاً إلى جمهورية العراق. وأنا ملتزم بتعزيز الشراكة الأميركية العراقية بقيادة الرئيس ترمب وتوجيهاته. شكراً لك، سيدي الرئيس.. سأعمل على بناء جسور من الثقة والتعاون لتحقيق أمنٍ مستدام في العراق والمنطقة".

وعُرف سافايا بنشاطه الكبير في ولاية ميشيغان الأميركية، وأظهر قدرة على التأثير في الجماهير، خصوصاً في المجتمعات غير التقليدية، مما جعله يلعب دوراً محورياً في زيادة نسبة التصويت بين الجاليات العربية والمسلمة في ميشيغان لتصل إلى أرقام قياسية.

ويُعتبر سافايا من المنتمين إلى تيار "MAGA" المؤثر (المعروف باسم لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً)، الذي يُعتقد أنه لعب دوراً أساسياً في صعود ترمب ثم عودته الناجحة إلى البيت الأبيض، ويضم، بشكل متنوع، العديد من الشخصيات الإعلامية والسياسية والناشطين المؤثرين.

ووفقاً لصفحته على "لينكدإن"، فإن سافايا، المقيم في ميشيغان، لا يمتلك أيّ خبرة حكومية على المستوى المحلي أو الولائي أو الفدرالي، وهو رجل أعمال ناشط في المنطقة المحيطة بديترويت، حيث أسّس سلسلة متاجر لبيع الماريجوانا تُدعى "ليف أند باد"، والمخصصة للاستخدامات الطبية والترفيهية، وهي شركة كانت، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت، قد تعرّضت لانتقادات من قادة ديترويت بسبب لوحاتها الإعلانية الجريئة التي روّجت لشعار: "تعال واحصل عليه. حشيش مجاني."

ومع ذلك، عبّر ترمب عن ثقته الكبيرة بمسيرة سافايا، قائلاً إنه "يمتلك فهماً عميقاً للعلاقات الإقليمية وله اتصال مباشر بالمجتمعات العراقية، وهذا ما يجعل تعيينه خطوة مهمة لتعزيز مصالح أمريكا في الشرق الأوسط"، مضيفاً: "نحن نثق بقدرة مارك على دفع أجندتنا وحماية مصالحنا في العراق، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة".

كما كتبت الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي اختُطفت في العراق لأكثر من عامين، على منصة إكس "أهنئ مارك سافايا على هذا التعيين المهم. لعب مارك دوراً محورياً في تحريري بعد 903 أيام من أسر كتائب حزب الله، وهي ميليشيا عراقية تعمل لصالح إيران، دون أي مقابل. هذا خبر سيئ للغاية لكل من يخدم مصالح إيران في العراق ويسعى لتقويض السيادة العراقية".

وقالت تسوركوف، في إجابة لها على تعليق لأحد مستخدمي "إكس" أعرب عن قلقه من أن تحاول الميليشيات الموالية لإيران التلاعب بسافايا: "هذا مستحيل. إنه يعارض الميليشيات بشدة".