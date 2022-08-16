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الإطار التنسيقي يطرق أبواب السعودية بوفد يقوده الحكيم

Category: سیاسة

Date: 2022-08-16T09:47:09+0000
الإطار التنسيقي يطرق أبواب السعودية بوفد يقوده الحكيم

شفق نيوز / أفادت من مصادر مطلعة في الإطار التنسيقي الجامع لأغلب القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري يوم الثلاثاء، ان الاطار سيرسل وفدا لزيارة المملكة العربية السعودية خلال اليومين القادمين.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز؛ ان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم سيترأس وفد الإطار التنسيقي بعد غد الخميس المتوجه الى السعودية.

وأضافت المصادر؛ أن "الإطار يتحرك لكسب تأييد بعض الدول. العربية التي لها دور وتأثير في الساحة السياسية العراقية، من اجل انتخاب حكومة والمضي بالأطر القانونية والدستورية في ذلك".

وأشارت إلى أن "المملكة العربية السعودية كان لها دور كبير للتهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتركيا".

وتابعت "الزيارة قد تسبق التظاهرات المليونية التي دعا لها الصدر السبت القادم".

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