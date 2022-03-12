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الإطار التنسيقي يطرح 4 مرشحين لرئاسة الوزراء امام مرشح الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-03-12T09:48:44+0000
الإطار التنسيقي يطرح 4 مرشحين لرئاسة الوزراء امام مرشح الصدر

شفق نيوز/ أكد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت، عن طرح اسم جعفر الصدر رسمياً كمرشح لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز؛ إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طرح بشكل رسمي اسم جعفر الصدر كمرشح لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، ونحن في الاطار التنسيقي ليس لدينا أي اعتراض حول هذا الترشيح، لكن نحن لدينا أيضا مرشحين لهذا المنصب".

وبين الفتلاوي؛ ان "الإطار التنسيقي لديه مرشحين لرئاسة الوزراء أبرزهم (حيدر العبادي، قاسم الاعرجي، محمد توفيق علاوي، عبدالحسين عبطان)، وغيرهم ولهذا يجب ان يكون هناك تنافس بين هؤلاء المرشحين وبين مرشح زعيم التيار الصدري، فهذا الامر يجب ان يكون بالاتفاق والتوافق بين جميع أطراف قوى البيت السياسي الشيعي".

وكان مصدر مطلع أبلغ وكالة شفق نيوز أمس الجمعة؛ ان اجتماع الإطار التنسيقي الشيعي شهد مناقشة مرشح الكتلة الصدرية جعفر الصدر وآلية تمريره بسلة واحدة.

وأشار المصدر؛ إلى أن المجتمعين لم يمانعوا من تسلم جعفر الصدر منصب رئيس الوزراء، بل دعموا ذلك.

وزاد المصدر؛ أن اطرافاً في الإطار التنسيقي طرحت اسم المالكي ليكون نائباً لرئيس وزراء في الحكومة القادمة.

وعقدت قوى الإطار التنسيقي الشيعي، اجتماعاً في وقت سابق اليوم الجمعة بمنزل هادي العامري، وذلك بعد يوم من مباحثات هاتفية اجراها مقتدى الصدر مع نوري المالكي، اذاب بها جليد التصدع الحاصل بين الإطار والتيار الصدري، والذي تسبب بتعثر تمرير الحكومة الجديدة.

وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، إن اللقاء يحضره المالكي وقادة في الإطار، لبحث تفاصيل المكالمة الهاتفية مع الصدر، والتطورات اللاحقة في المشهد السياسي.

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