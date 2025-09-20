الإطار التنسيقي يضع رسالة إلى ترامب في حقيبة الرئيس العراقي إلى نيويورك

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن رسالة سرية يحملها الوفد الرئاسي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ (80)، والتي قال إنها تخص طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد حمل معه رسالة من قبل الإطار التنسيقي باعتباره (الحزب الحاكم)، تتضمن استفساراً للولايات المتحدة الأمريكية حول التزامها بالاتفاقية الأمنية الأخيرة في حفظ أمن البلاد إلى جانب الالتزام بجدول الانسحاب الرسمي المتفق عليه، وحماية البلاد من اي استهداف خارجي تحت أي ذريعة أو يافطة، على اعتبار أن العراق أوفى بكل التزاماته ضمن الاتفاق المبرم".

وبحسب المصدر، فإن رد واشنطن "سيحدد مستقبل العلاقة بين الجانبين" لا سيما في الجانب الاقتصادي والاستثماري، كما أن الرسالة تأتي على خلفية تصريحات مسؤولين أمريكيين إزاء احتمالية فرض عقوبات على العراق وتعرضه لضربات اسرائيلية وبما يؤثر على أمن واستقرار البلاد، وفق المصدر.

وفي وقت سابق من اليوم، توجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ (80).

ويترأس رشيد وفدا رسميا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، ووزير الصحة صالح الحسناوي، ووزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

وتُفتتح المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة يوم الثلاثاء 23 أيلول/سبتمبر الجاري، وتتواصل إلى ان تختتم أعمالها يوم 29 من شهر نفسه.

وقد اقتُرح للمناقشة العامة في الدورة الـ80 موضوع "معا نحقق الأفضل: ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان" وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة أمس الجمعة.

وسيكون رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على رأس قادة ورؤساء الدول المشاركين في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.