الإطار التنسيقي يشكل 3 لجان لتسريع تشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع على الحراك السياسي لقوى الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الخميس، عن تسمية ثلاث لجان معنية لاستكمال إجراءات تشكيل الحكومة لتسريع إعلانها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماعات الدورية لقوى الإطار التنسيقي أسفرت عن تسمية ثلاث لجان مهمة من بينها لجنة كتابة البرنامج الحكومي وتضم عشرة اعضاء من قيادات الصف الثاني المتخصصين بالمجالات السياسية والاقتصادية والقانونية".

واضاف أن لجنة المفاوضات الثانية وتضم بعض القيادات التي كانت تمثل الإطار في مفاوضاته مع الأطراف والقوى الفاعلة في العملية السياسية، الى جانب لجنة ادارة الملف او القرار السياسي وتضم زعماء القوى السياسية المنضوية في الإطار.

واوضح المصدر ان "هناك جدية في خطوات وإجراءات تشكيل الحكومة والتي ستختلف عما سبقها من الحكومات كونها ستعكف على تنفيذ برنامج خدمي شامل".

وكان مصدر في الإطار التنسيقي، قد كشف لوكالة شفق نيوز، أمس الأول الثلاثاء، عن أسماء أعضاء "لجنة عليا" تتبنى تحديد الآلية التي ستعتمدها الحكومة الجديدة في إدارة شؤون البلاد وبما يحقق طموحات مواطنيها.

وقال المصدر ان "الاجتماع الاخير لقوى الإطار التنسيقي أفضى إلى تشكيل لجنة رأي تشرف على عمل الحكومة وتصحح مسار عملها الى جانب تحديد أولويات عملها واتخاذ القرارات اللازمة لضمان تحقيق أهداف وبرنامج الحكومة القادمة".

ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، تصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل تفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.