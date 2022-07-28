سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإطار التنسيقي يشكل وفداً تفاوضياً لتشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-28T20:44:53+0000
الإطار التنسيقي يشكل وفداً تفاوضياً لتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً اليوم الخميس، للتشاور في الشأن العراقي سياسياً.

وذكر بيان للإطار، "نتج عن هذا الاجتماع تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية، وسيبدأ الفريق جولاته الحوارية غداً الجمعة.

ويأتي ذلك بعد تحرك ودعوات داخل التيار الصدري نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدد باقتحام مجلس النواب مرة أخرى في حال أصر الإطار التنسيقي على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، أو عقد جلسة للبرلمان الأسبوع المقبل.

واقتحم المئات من أنصار الصدر أمس الأربعاء، مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، احتجاجاً على تحرك الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة والدفع بمرشح من حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي.

وكان الصدر ألمح في أكثر من مناسبة، إلى الوقوف بوجه تشكيل حكومة وفق مبدأ المحاصصة المعتمدة منذ 2003.

وانسحب الصدر من العملية السياسية، بعد أشهر من شد وجذب مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة وفق مبدأ الأغلبية، التي تصدى لها بتحالف مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وائتلاف سياسي سني جمع محمد الحلبوسي وخميس الخنجر.

related

الإطار التنسيقي يصدر بياناً على خبر لشفق نيوز: منسجمون في المواقف ولا خلافات داخلية

Date: 2022-06-14 12:59:31
الإطار التنسيقي يصدر بياناً على خبر لشفق نيوز: منسجمون في المواقف ولا خلافات داخلية

ائتلاف المالكي يصدر أول تعليق على "أربعينية" الصدر.. والإطار التنسيقي يبحث التفاصيل

Date: 2022-03-31 19:02:22
ائتلاف المالكي يصدر أول تعليق على "أربعينية" الصدر.. والإطار التنسيقي يبحث التفاصيل

الإطار التنسيقي يطلق مبادرة 9×9

Date: 2022-05-03 21:50:05
الإطار التنسيقي يطلق مبادرة 9×9

الإطار التنسيقي يجتمع لبحث مبادرة بارزاني

Date: 2022-01-31 14:50:04
الإطار التنسيقي يجتمع لبحث مبادرة بارزاني

الإطار التنسيقي يؤشر لمنحى "خطير" بشأن استقالات المحافظين

Date: 2021-12-26 19:45:33
الإطار التنسيقي يؤشر لمنحى "خطير" بشأن استقالات المحافظين

غداً يجتمعون.. مستقلون: من الصعب المستصعب تشكيل كتلة نيابية قوامها 40 نائباً

Date: 2022-05-07 18:08:15
غداً يجتمعون.. مستقلون: من الصعب المستصعب تشكيل كتلة نيابية قوامها 40 نائباً

الإطار التنسيقي يحمل حكومة الكاظمي مسؤولية احداث الخضراء ويدعو جماهيره الى الاستعداد لـ"كل طارئ"

Date: 2022-07-27 17:01:43
الإطار التنسيقي يحمل حكومة الكاظمي مسؤولية احداث الخضراء ويدعو جماهيره الى الاستعداد لـ"كل طارئ"

جدل يسيطر على اجتماع الإطار التنسيقي وثلاثة ضمانات تفصل التقارب مع الصدر

Date: 2022-02-01 21:53:54
جدل يسيطر على اجتماع الإطار التنسيقي وثلاثة ضمانات تفصل التقارب مع الصدر