الإطار التنسيقي يشكل لجنة مكونة من 6 شخصيات سياسية تدير شؤون الحكومة وتوجيه رئيسها

شفق نيوز/ كشف مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري، عن أسماء أعضاء "لجنة عليا" تتبنى تحديد الآلية التي ستعتمدها الحكومة الجديدة في إدارة شؤون البلاد وبما يحقق طموحات مواطنيها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "الاجتماع الاخير لقوى الإطار التنسيقي أفضى إلى تشكيل لجنة رأي تشرف على عمل الحكومة وتصحح مسار عملها الى جانب تحديد أولويات عملها واتخاذ القرارات اللازمة لضمان تحقيق أهداف وبرنامج الحكومة القادمة".

وبين ان "اللجنة تضم كلا من زعماء وقادة القوى السياسية الشيعية المنضوية بالإطار (رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، زعيم تحالف الفتح هادي العامري، زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، زعيم تحالف القوى عمار الحكيم ورئيس حركة عطاء فالح الفياض) واردف اللجنة تضم كل القيادات الشيعية في الإطار سواء المشاركة في الحكومة وغير المشاركة في اشارة الى (زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم) بمعنى آخر أن اللجنة المشار إليها ستكون معنية بمتابعة ودراسة القرارات السيادية حتى نضمن وسطية او حيادية العراق وعدم اشراكه في مشاكل اقليمية والتركيز على مصلحة البلاد واتخاذ القرارات المناسبة".

ودعا عضو وفد الديمقراطي الكوردستاني المفاوض بنكين ريكاني في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قيادات الإطار التنسيقي الشيعي إلى التفكير بـ"طريقة جديدة".

وكتب ريكاني على صفحته في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" "الاخوة في الكتلة الاكبر (الاطار التنسيقي ) المحترمين، العراق والعراقيين جميعاً بحاجة الى التغيّر الفعلي".

وأضاف "اني ارى بأنكم مطالبين بالتفكير والتصرف بطريقة جديدة وتحمل المسؤولية وفق منهج عادل ووطني خالص وعندها سنتحمل المسؤولية معكم، ملايين الفقراء والشباب المتطلع ينتظر".

وعقدت قوى الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم أمس الاثنين اجتماعا لبحث المشهد السياسي وتشكيل حكومة جديدة.