الإطار التنسيقي يشدد على إقرار القوانين "المهمة" وتعزيز الأمن الانتخابي

شفق نيوز- بغداد

شدد قادة الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة إقرار القوانين "المهمة" في مجلس النواب، فيما أشار إلى أهمية تعزيز الأمن الانتخابي لخلق بيئة مشجعة على الاقتراع.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري، اليوم، في مكتب حيدر العبادي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، حيث خُصص لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، إلى جانب عدد من الملفات الوطنية ذات الأهمية البالغة".

وأضاف "ناقش المجتمعون التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بالعراق، وانعكاساتها المحتملة على أمنه واستقراره ومسار العملية السياسية فيه، مؤكدين على ضرورة توحيد الموقف الوطني في مواجهة تلك التحديات، وتحصين القرار العراقي بما يخدم مصالح البلاد العليا".

كما تناول الاجتماع ملف الانتخابات المقبلة، حيث شدد الحاضرون على أهمية تأمين البيئة الانتخابية المناسبة، وتعزيز الأمن الانتخابي، بما يضمن سلامة الإجراءات وثقة المواطنين، ويشجع على مشاركة واسعة وفاعلة، تعكس الإرادة الشعبية الحرة وتُكرّس المسار الديمقراطي في البلاد.

وفي السياق نفسه، أكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في إقرار جملة من القوانين المهمة داخل مجلس النواب، لاسيما تلك المرتبطة بمصالح المواطنين واستقرار الدولة، والتي تمسّ بشكل مباشر حاضر العراق ومستقبله.

ويوم أمس الأحد، قال مصدر في الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الإطار التنسيقي سيعقدون مساء الغد (اليوم الاثنين) اجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا كالوجود التركي في الأراضي العراقية بعد توقيع اتفاق تسليم سلاح حزب العمال الكوردستاني".

وأضاف "كما سيناقش المجتمعون بوادر تحركات إسرائيلية تجاه إيران وعودة التوتر إلى المنطقة"، مشيراً إلى "قادة الإطار سيبحثون أيضاً الإطلاقات المائية التركية واستحقاقات العراق المائية، بالإضافة إلى ملف تصدير النفط الخاص بإقليم كوردستان".