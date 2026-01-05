الإطار التنسيقي يشدد على حسم تسمية رئيس الوزراء وفق متطلبات المرحلة المقبلة

شفق نيوز- بغداد

شدد قادة الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة حسم تسمية رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الدوري رقم 257، في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وناقشوا عدداً من المواضيع على جدول الأعمال وآخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي.

وأكد المجتمعون على ضرورة حسم الاستحقاق الوطني بتسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، على وفق السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وهنأ الإطار التنسيقي بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب "التي جرت بعملية ديمقراطية"، وكذلك ضرورة حسم اللجان النيابية من أجل تكامل العمل البرلماني والتنفيذي.

وقدم الإطار تهانيه إلى منتسبي الجيش العراقي بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة على تأسيسه، وما بذله من تضحيات في سبيل أمن العراق واستقراره.

ويوم أمس الأحد، كشف مصدر في الإطار التنسيقي عن آليات وسيناريوهات جديدة باتت تبحثها قوى الإطار لاختيار شخصية رئيس الحكومة المقبلة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن زعامات وقيادات البيت الشيعي ستعقد، مساء يوم (غد الاثنين) -اليوم-، اجتماعها الدوري، والذي سيُخصص لمناقشة مسارات أو آليات حسم هوية رئيس الحكومة.

وبين أن اجتماع قيادات وزعامات الإطار التنسيقي سيهدف إلى الاتفاق على حسم آلية أو سيناريو اختيار مرشح رئاسة الحكومة القادمة والجهة التي ستتولى تقديمه، وبما ينسجم مع الضوابط المحددة.

وفي وقت سابق اليوم، كشف القيادي في تيار الحكمة، فهد الجبوري، عن أولويات اجتماع قادة الإطار التنسيقي مساء اليوم، لحسم اختيار رئيس الوزراء الجديد وملف الاستحقاقات الانتخابية.

وقال الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "أولويات اجتماع الإطار التنسيقي، اليوم، ستركز على آلية اختيار رئيس الوزراء واختيار اسم من بين الأسماء التسعة المطروحة للتداول، وهناك تفاهمات داخلية للوصول إلى ثلاثة أشخاص، وقد يُطرح اسم من خارج الأسماء التسعة المرشحة، إلا أن اجتماع الإطار سيكون مخصصاً لاختيار اسم من هذه الأسماء".

وأضاف أن "الاجتماع سيركز أيضاً على أهمية حث البيت السياسي الكوردي على اختيار شخصية واحدة تمثل هذا البيت لمنصب رئيس الجمهورية، إضافة إلى مناقشة الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالوزارات والمناصب الأخرى، حيث توجد لجنة مشكلة من قبل الإطار بهذا الخصوص برئاسة نوري المالكي، ستناقش نتائج عملها".

وأشار الجبوري، إلى أن "الأسماء المطروحة حالياً لرئاسة الوزراء هي باسم البدري وحميد الشطري، وتوجد حظوظ قوية لهاتين الشخصيتين لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، مع احتمالية إضافة اسم ثالث من خارج الأسماء التسعة في حال عدم التوافق عليهما من قبل قوى الإطار التنسيقي".