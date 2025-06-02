الإطار التنسيقي يشدد على تشريع قانون النفط والغاز لحل الخلافات مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي، مساء الاثنين اجتماعه الدوري في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي أبرز ما خرج به الاجتماع بحسب بيان، سلّط الإطار الضوء على ملف إقليم كوردستان، مشددًا على أهمية "التعامل مع كل قضية وطنية وفقًا للدستور والقوانين الحاكمة".

كما أكد في الوقت ذاته حرص الحكومة الاتحادية على ضمان حقوق جميع المواطنين، والسعي الجاد لإزالة العوائق التي تعترض طريق الحلول.

وأكد المجتمعون أن تشريع قانون النفط والغاز في مجلس النواب يُعد جوهر الحل لإنهاء الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وذلك في إشارة مباشرة إلى واحدة من أعقد القضايا التي ظلت عالقة منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، وسط خلافات متصاعدة بشأن إدارة الثروات الطبيعية وتقاسم العائدات المالية.

وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات المقبلة، جدّد الإطار التنسيقي تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، داعياً المواطنين إلى تحديث بياناتهم البيومترية والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، محذراً في الوقت نفسه من محاولات التأثير على الناخبين عبر المال السياسي.

وتفجّر الخلاف مجددًا بعد أن اتهم اقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية في بغداد بـ"التمييز" في صرف الرواتب، بسبب تأخرها المتكرر في إرسال المستحقات رغم الاتفاقات السابقة. وردت بغداد بأن السبب هو عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق ما نص عليه قانون الموازنة الاتحادية.