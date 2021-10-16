"الإطار التنسيقي" يستبق إعلان النتائج النهائية ويعلن رفضه الكامل لها

شفق نيوز/ أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، يوم السبت، رفضها الكامل لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي.

ويضم الاطار غالبية القوى الشيعية باستناء التيار الصدري وهي تحالف "الفتح"، و"قوى الدولة"، و"دولة القانون"، و"النهج الوطني"، و"العقد الوطني".

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها اثناء وبعد عد الاصوات واعلان النتائج".

وأردف بالقول، "وبعد اصرارها على نتائج مطعون بصحتها، نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج".

وحمل الإطار، المفوضية، "المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء ادارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي".

واستبق الإطار التنسيقي إصدار النتائج النهائية التي من المقرر أن تعلنها المفوضية في وقت لاحق مساء السبت.

ووفق النتائج الأولية، فإن "الكتلة الصدرية" حلت أولا برصيد 73 مقعدا، وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ41 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً.