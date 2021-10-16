سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"الإطار التنسيقي" يستبق إعلان النتائج النهائية ويعلن رفضه الكامل لها

Category: سیاسة

Date: 2021-10-16T19:28:03+0000
"الإطار التنسيقي" يستبق إعلان النتائج النهائية ويعلن رفضه الكامل لها

شفق نيوز/ أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، يوم السبت، رفضها الكامل لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي.

ويضم الاطار غالبية القوى الشيعية باستناء التيار الصدري وهي تحالف "الفتح"، و"قوى الدولة"، و"دولة القانون"، و"النهج الوطني"، و"العقد الوطني".

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها اثناء وبعد عد الاصوات واعلان النتائج".

وأردف بالقول، "وبعد اصرارها على نتائج مطعون بصحتها، نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج".

وحمل الإطار، المفوضية، "المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء ادارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي".

واستبق الإطار التنسيقي إصدار النتائج النهائية التي من المقرر أن تعلنها المفوضية في وقت لاحق مساء السبت. 

ووفق النتائج الأولية، فإن "الكتلة الصدرية" حلت أولا برصيد  73 مقعدا، وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ41 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً.

related

المفوضية تنشر كامل نتائج الانتخابات البرلمانية

Date: 2021-10-16 20:36:33
المفوضية تنشر كامل نتائج الانتخابات البرلمانية

شفق نيوز تنشر نتائج الانتخابات في جميع المحافظات

Date: 2021-10-11 15:46:07
شفق نيوز تنشر نتائج الانتخابات في جميع المحافظات

المفوضية تعلن عدم تسجيل خروقات في التصويت الخاص

Date: 2021-10-08 15:40:46
المفوضية تعلن عدم تسجيل خروقات في التصويت الخاص

الصدر يفتح باب تياره لعودة المطرودين والمنشقين

Date: 2021-10-08 17:18:12
الصدر يفتح باب تياره لعودة المطرودين والمنشقين

جدول .. نسبة المشاركة بالانتخابات العراقية حتى منتصف اليوم

Date: 2021-10-10 12:58:28
جدول .. نسبة المشاركة بالانتخابات العراقية حتى منتصف اليوم

بالتفاصيل.. نسبة وعدد المشاركين في التصويت الخاص بالعراق

Date: 2021-10-08 18:12:01
بالتفاصيل.. نسبة وعدد المشاركين في التصويت الخاص بالعراق

مفوضية الانتخابات تنشر توضيحاً بشأن نتائج العد والفرز اليدوي

Date: 2021-10-15 18:07:02
مفوضية الانتخابات تنشر توضيحاً بشأن نتائج العد والفرز اليدوي

حكومة الكاظمي تحقق في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية

Date: 2021-08-03 14:22:46
حكومة الكاظمي تحقق في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية