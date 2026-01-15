الحكومة والإطار التنسيقي يرفضان استخدام الأراضي العراقية منطلقا لقصف إيران

شفق نيوز- بغداد

أبدى الإطار التنسيقي، يوم الخميس، رفضه لاستخدام الأراضي العراقية منطلقا لاستهداف أي دولة ولاسيما إيران.

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، يؤكد الإطار التنسيقي رفضه القاطع لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أي دولة ولاسيما الجمهورية الإسلامية في إيران، لما في ذلك من انتهاكٍ صريح لسيادة العراق وزجّه في صراعات لا تخدم أمنه ولا مصالح شعبه".

وأضاف أن "المنطقة لا تحتمل صراعات عسكرية جديدة، ولاسيما في ظل التحديات الاقتصادية القائمة وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يضاعف الأعباء على شعوب المنطقة ويهدد الاستقرار الإقليمي".

وأكد أنه "يقف مع الحلول الدبلوماسية والسياسية، ونرى فيها المسار الأمثل لمعالجة الأزمات، بما يحفظ سيادة الدول ويجنّب شعوب المنطقة ويلات الحروب".

ومنذ أيام، تصاعدت حدة التهديدات الأميركية بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران، على خلفيات احتجاجات داخلية فيها، وجرى قمعها وقتل المتظاهرين، كما يؤكد البيت الأبيض.

كما أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، بيانا ورد لوكالة شفق نيوز، أكد فيه "في ظلّ التطورات الإقليمية المتسارعة، وما يرافقها من تصعيد وتهديدات تمسّ أمن واستقرار المنطقة، تؤكد جمهورية العراق موقفها الثابت والمبدئي الرافض لاستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية منطلقًا لأي أعمال عسكرية تستهدف أي دولة كانت".

وتابع "إذ يستند هذا الموقف إلى أحكام الدستور العراقي والسياسة الحكومية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فإن العراق يلتزم التزامًا كاملًا بعدم السماح لأن تكون أراضيه ساحة لتهديد أمن واستقرار جميع دول الجوار الإقليمي، أو الزجّ به في صراعات لا تخدم مصالح شعبه".

وتابع "تجدد الحكومة العراقية دعوتها إلى جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار، وتجنّب التصعيد، والعمل الجاد على حل الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية، وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويجنّب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار".