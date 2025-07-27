الإطار التنسيقي يدين "أحداث الدورة" ويطالب بمحاسبة المتورطين بها

شفق نيوز- بغداد

أدان الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء اليوم الأحد، الاعتداء الذي حصل على إحدى مديريات الزراعة في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، عاداً الفعل خروجاً عن القانون وسياقات الدولة.

جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده الإطار لمناقشة التطورات الأمنية في بغداد.

وبحسب بيان للإطار ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أعلن دعمه لكل الإجراءات القضائية والحكومية لبسط الأمن وإنفاذ القانون وحفظ هيبة الدولة.

وأكد الاطار التنسيقي رفضه لاستخدام السلاح خارج الإطار الرسمي، مطالباً الجهات المعنية بإجراء تحقيق شفاف ومفصل وفق الأطر القانونية ومعاقبة كل من يثبت تورطه.

وكان مصدر مطلع في الإطار التنسيقي أفاد، مساء اليوم الأحد، بأن قادة الإطار وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقدوا في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد اليوم، إلى جانب طرح قضايا مهمة ومن بينها حصر السلاح بيد الدولة.

وصباح اليوم اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للحشد الشعبي، وقوات الأمن في دائرة تابعة لوزارة الزراعة، في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، وأسفرت عن قتيلين، أحدهما مدني صادف مروره لحظة الحادثة، بالإضافة إلى 12 جريحاً.

وحددت قيادة العمليات المشتركة، بوقت سابق من اليوم، اللواءين التابعين للحشد الشعبي (45 و46) وهما فصيل (كتائب حزب الله)، قالت إنها الجهة التي هاجمت دائرة حكومية في بغداد، واشتبكت مع قوات الأمن المكلفة بحماية دوائر الدولة فيما أكدت إلقاء القبض على 14 متهماً.

وتزامن هذا الحادث الخطير مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية.