الإطار التنسيقي يدين القصف الأميركي – السعودي: يعقد المشهد

شفق نيوز- بغداد

أدان الإطار التنسيقي، يوم الأربعاء، القصف السعودي الأميركي على العراق، فيما وصفه بأنه "يعقد المشهد".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة علي الزيدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استضاف بالقصر الحكومي، اجتماعاً طارئاً للإطار التنسيقي لبحث الاعتداءات الأمريكية - السعودية على سيادة العراق".

وأضاف: أدان الإطار التنسيقي العدوان الذي استهدف الأراضي العراقية، وأدى إلى استشهاد عدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي وإصابة آخرين، في انتهاكٍ صارخ لسيادة العراق وحرمة أراضيه، وبما يخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

واستغرب الإطار التنسيقي هذا الاعتداء في الوقت الذي تتبنى الحكومة فيه سياسة خارجية متوازنة تقوم على بناء علاقات التعاون والشراكة مع محيطه الإقليمي والمجتمع الدولي، وفقا للبيان.

وتابع "كما يؤكد أن الهجمات التي استهدفت العراق وانتهكت سيادته لا تخدم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة وخفض التصعيد، بل تسهم في تعقيد المشهد وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

وكان مجلس الأمن العراقي قد أدان في اجتماع طارئ عقده برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الهجوم الأميركي – السعودي، موعزاً لوزارة الخارجية بالتحرك الدولي لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة.

ويأتي هذا الموقف عقب اتهام السعودية "فصائل عراقية موالية لإيران" بإطلاق طائرات مسيّرة استهدفت منشآت الطاقة داخل المملكة، فيما قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن الحرس الثوري الإيراني وجّه أكثر من 30 هجوماً جوياً خلال 72 ساعة ضد القوات الأميركية والبنية التحتية السعودية.

وأعلنت "سنتكوم"، فجر الأربعاء، أن مقاتلات أميركية وسعودية نفذت ضربات دقيقة على مواقع للأسلحة والإمدادات اللوجستية في مناطق عدة من شرقي العراق، قالت إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن تلك الهجمات.

وفي موقف متصل، دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر الحرس الثوري الإيراني و"الميليشيات" إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي، مطالباً الحكومة بفرض سيادة الدولة وضبط الأمن.

وتزامنت الضربات داخل العراق مع تصعيد جديد بين إيران والولايات المتحدة، بعدما أطلقت طهران صواريخ باليستية باتجاه قاعدة تضم قوات أميركية في الأردن، فيما أعلنت القيادة الأميركية اعتراضها وعدم تسجيل إصابات أو أضرار.