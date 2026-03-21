الإطار التنسيقي يدين استهداف المخابرات ويحذر من العبث بأمن العراق

شفق نيوز- بغداد

دان الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، يوم السبت، استهداف مقر جهاز المخابرات الوطني العراقي في بغداد، واصفاً إياه بأنه "عمل إرهابي مدان" يستهدف هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية.

وقال الإطار في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "استهداف مقر جهاز المخابرات الوطني العراقي في بغداد يُعدّ عملاً إرهابياً مداناً يستهدف هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية، في جريمة تكشف خطورة الاعتداء على الأجهزة الأمنية التي تضطلع بمهمة حماية أمن العراق واستقراره".

وأكد الإطار التنسيقي "تضامنه الكامل مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومع عائلة الفقيد ورفاقه"، داعياً إلى عدم السماح لأي جهة "بالعبث بأمن البلاد أو استهداف مؤسسات الدولة في ظل هذا الظرف الصعب الذي تعيشه المنطقة".

وشدد البيان على "الموقف الرافض لاستمرار الاعتداءات الغاشمة على مقار قواتنا الأمنية في الحشد الشعبي التي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت في وقت سابق تعرض مقر جهاز المخابرات العراقي في العاصمة بغداد إلى استهداف بواسطة طائرة مسيّرة.

ولاحقاً أعلن جهاز المخابرات العراقي مقتل ضابط في الجهاز إثر هجوم بطائرة مسيّرة على مقره في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "في تمام الساعة العاشرة من هذا اليوم السبت الموافق 2026/3/21 تعرّض محيط موقع جهاز المخابرات في بغداد إلى استهداف إرهابي نفذته جهات خارجة عن القانون وتسبب باستشهاد ضابط".

وأضاف أن "الاستهداف يمثل محاولة يائسة لثني الجهاز عن أداء دوره المهني"، مؤكداً أن "جهاز المخابرات سيواصل أداء واجباته الوطنية".

وشدد على أن "مثل هذه الأعمال لن تزيده إلا إصراراً على ملاحقة مرتكبيها ومن يقف خلفهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".