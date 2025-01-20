الإطار التنسيقي يدعو إلى الاستمرار بسياسة التوازن وحسم قانون الموازنة

شفق نيوز/ بحث الإطار التنسيقي، يوم الاثنين، مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي خلال اجتماعه الدوري الذي عقده في مكتب همام حمودي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر بيان للإطار، أن "الإطار التنسيقي هنأ الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار"، مطالبا "المجتمع الدولي أن يستنفر كل الجهود في إعادة إعمار المناطق التي تضررت من الحرب لاعادة النازحين ومعالجة الخلل في البنى التحتية التي تهدمت، وفي مقدمتها المستشفيات والمدارس".

وثمن الإطار التنسيقي بحسب البيان "دور أعضاء مجلس النواب في الفترة الماضية"، مشدداً على "أهمية حسم القوانين الهامة التي ينتظرها الشعب وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".

وأكد الإطار على أهمية "التوافق في قرارات رئاسة مجلس النواب بين أعضاء الرئاسة"، داعياً إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".

وشدد على أن "تلتحم مجالس المحافظات مع المحافظات لتقديم أفضل الخدمات"، وبينما أشاد "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة"، دعا إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".