الإطار التنسيقي يدعو للابتعاد عن "الخطاب المتشنج" في كركوك

شفق نيوز/ دعا الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري يوم السبت، الى نبذ التصعيد واعتماد الحوار في حل المشاكل في كركوك.

وذكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نُتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في محافظة كركوك ، من تظاهرات واحتجاجات وما رافقها من أعمال عنف، أدّى الى سقوط ضحايا و إصابة عدد من المواطنين، وتعرض عددٍ من الممتلكات الخاصة الى الحرق والدمار".

وأكد أن "العنف وتصعيد الموقف ليس حلاً بين الأطراف والمكونات في المدينة ، ونعرب عن دعمنا لكل الاجراءات الحكومية التي اوعز بها القائد العام للقوات المسلحة في ضبط الأوضاع الامنية والاستقرار في المحافظة".

ودعا كل القوى السياسية الى "الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الاجهزة الامنية في القيام بواجباتها في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن "استقرار محافظة كركوك مسؤولية الجميع".

وافاد مصدر أمني في محافظة كركوك في وقت سابق من يوم السبت، عن وقوع قتلى وجرحى نتيجة أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن شخصاً واحدا على الأقل قتل وأصيب 10 آخرون نتيجة احداث كركوك عصر اليوم.

وحذر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم السبت، من استمرار تصعيد الأوضاع واستهداف الكورد في كركوك.

وتصاعدت الأحداث اليوم للتحول إلى تظاهرات من قبل عرب وتركمان يرفضون إخلاء المقر من جهة، وكورد يطالبون بإعادة فتح طريق أربيل كركوك المغلق منذ نحو أسبوع من جهة أخرى، وتطورت إلى احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.