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الإطار التنسيقي يدعو لاستكمال الحوارات بين "إدارة الدولة" والكتل الراغبة في تشكيل حكومة جديدة

Category: سیاسة

Date: 2022-09-28T17:28:34+0000
الإطار التنسيقي يدعو لاستكمال الحوارات بين "إدارة الدولة" والكتل الراغبة في تشكيل حكومة جديدة

شفق نيوز/ دعا الإطار التنسيقي، يوم الأربعاء، إلى استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية وادامة الحوارات بين ائتلاف إدارة الدولة وباقي الكتل الراغبة في تشكيل حكومة جديدة.

وقال الإطار في بيان، إنه "يثمن ويشكر دور أعضاء مجلس النواب في استئناف المجلس عقد جلساته، ويؤكد على اهمية استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية وادامة الحوارات بين ائتلاف إدارة الدولة وباقي الكتل الراغبة في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قادرة على النهوض بالواقع الخدمي والامني".

وعقد البرلمان العراقي اليوم الأربعاء جلسة هي الأولى منذ الأحداث الدامية التي ضربت البلاد في 29 أغسطس/ آب الماضي، والاعتصامات التي نفذها أتباع التيار الصدري داخل مجلس النواب.

وشهدت الجلسة تسمية محسن المندلاوي نائباً أول لرئيس البرلمان، كما صوت بالأغلبية على عدم قبول طلب استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، وجدد 222 نائبا الثقة برئيس البرلمان.

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