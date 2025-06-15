الإطار التنسيقي يدعو العراقيين لتظاهرات داعمة لإيران

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي، مساء الاحد اجتماعه بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من قادة الإطار، لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجتمعين أعربوا عن "إدانتهم الشديدة واستنكارهم للسلوك العدواني المتكرر الذي ينتهجه الكيان الصهيوني، لا سيما الاعتداءات الأخيرة التي طالت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأدت إلى استشهاد عدد من القادة والعلماء، فضلاً عن سقوط عشرات الشهداء".

وأضاف البيان أن الإطار التنسيقي "يدعو المجتمع الدولي بشكل عام، ودول المنطقة بشكل خاص، إلى الوقوف بوجه غطرسة هذا الكيان، والعمل على إجباره على وقف اعتداءاته المستمرة على إيران والدول الأخرى في المنطقة".

كما دعا الإطار "إلى الخروج بتظاهرات منددة بالعدوان وداعمة لصمود وثبات الجمهورية الإسلامية في مواجهته".

كما أكد المجتمعون، بحسب البيان "الرفض القاطع لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها للاعتداء على دول الجوار، مؤكدين ضرورة أن يواصل العراق دوره ليكون جزءاً من الحل، ومنع استمرار تداعيات الأزمة التي فجرها الكيان الصهيوني باعتداءاته المستمرة".