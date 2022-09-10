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الإطار التنسيقي يخلي مسؤوليته من "وزيره"

Category: سیاسة

Date: 2022-09-10T11:48:35+0000
الإطار التنسيقي يخلي مسؤوليته من "وزيره"

شفق نيوز/ اخلى الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته من حساب يحمل إسم  "وزير الإطار" على منصات مواقع التواصل. 

وجاء في بيان صدر، اليوم، عن الإطار التنسيقي، ورد الى وكالة شفق نيوز، "انتشر مؤخرا حساب باسم ( وزير الاطار) لا نعلم عائديته والجهة التي تقف وراءه". 

ونوه بيان الاطار الى ان "هذا الحساب وهمي وليس للاطار اي صلة به".

وفي وقت سابق، قال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "ما تسمى بصفحة (وزير الاطار)، لا تمثل أي من قوى وقادة الاطار التنسيقي الشيعي، ولا تعبر عن وجهة نظر هذه الأطراف، مؤكداً أنها "صفحة وهمية لا نعرف لمن تعود ومن أين تدار.

كما بين الفتلاوي ان "صفحة (وزير الاطار)، ربما تقف خلفها جهات تعمل على اثارة الفتنة والخلاف بشكل أكبر مع التيار الصدري، مشدداً على أنها "صفحة لا تمثل آراء قادة وكتل الإطار.

ودعا الفتلاوي، الجهات الأمنية المختصة وكذلك القضائية، لمتابعة هذه الصفحة وغيرها من الصفحات الوهمية، التي تريد اثارة الفتنة واشعال الحرب الاهلية، على حد قوله.

وخلال الأسابيع الماضية نشط هذا الحساب، لنشر توجهات وآراء سياسية تدعي تمثيل وجهة نظر الإطار التنسيقي على غرار حساب "وزير القائد"، الذي يمثل توجهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي أقر به الأخير في وقت سابق.

 

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