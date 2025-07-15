الإطار التنسيقي يخلي مسؤولية الفصائل الشيعية من استهداف حقول اقليم كوردستان

شفق نيوز– بغداد

أخلى الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة، اليوم الثلاثاء، مسؤولية الفصائل المسلحة من الوقوف وراء عمليات القصف بالطائرات المسيرة التي استهدفت إقليم كوردستان ومدناً عراقية أخرى.

وقال القيادي في الإطار النائب عامر الفايز، لوكالة شفق نيوز، اننا "نشجب ونستنكر عمليات استهداف حقول النفط في إقليم كوردستان وغيرها من تلك العمليات التي تقف خلفها قوى تريد العبث باستقرار وأمن العراق وتحاول احراج الحكومة العراقية".

وبين الفايز أن "الحكومة العراقية ستكون جادة في البحث عن مصادر هذه المسيرات، ونحن لم ولن نوافق على زج العراق في أي صراع بالمنطقة، وهذا الامر عليه اجماع سياسي، وكذلك إجماع من قبل الفصائل المسلحة".

وأضاف أن "التوجه الحالي للفصائل المسلحة مع استقرار العراق، ومع عدم زج البلاد في أي معارك جانبية أو أي صراع في المنطقة"، مؤكدا أن " قادة تلك الفصائل ابلغوا الإطار التنسيقي وكذلك الحكومة العراقية بعدم وجود أي علاقة علاقة لها بعمليات القصف عبر المسيرات وهي بعيدة عنه كل البعد عن ذلك".

واليوم، أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن طائرات مسيّرة استهدفت حقلين نفطيين في إقليم كوردستان، واعتبر الهجمات اعتداءً مباشراً على مصالح العراق واستقراره.

كما أكد أن القائد العام، محمد شياع السوداني، أمر بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤولين واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، مشدداً على التزام الحكومة بحماية المنشآت الحيوية وتعزيز القدرات الدفاعية للحفاظ على سيادة البلاد.

وأيضا وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، لجنة الأمن والدفاع النيابية بمتابعة القضية والوقوف على حيثيات الأحداث والخروقات المتكررة.

وكانت رئاسة اقليم كوردستان، قد أدانت الهجمات التي طالت حقلي "خورمالة"، و"سرسنك النفطيين"، مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرارها.

وتعرض حقلا "خورمالة" و"سرسنك" النفطيان في محافظتي أربيل ودهوك، مساء أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، لهجمات منفصلة بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، دون تسجيل خسائر بشرية، وفقاً لما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان.