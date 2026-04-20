الإطار التنسيقي يخفق بحسم مرشح رئاسة الحكومة ويؤجل اجتماعه

أخفق الإطار التنسيقي مجدداً بحسم اختيار المرشح لرئاسة الوزراء، مساء اليوم الاثنين، بسبب خلافات بين أطرافه حول اسمين مرشحين لشغل المنصب، إلا أن الأمين العام للإطار عباس العامري أكد أن الاجتماع كان "إيجابياً" إلا أن الاتفاق يحتاج إلى وقت أكثر لإنضاجه.

وقال العامري، في مقطع فيديو بعد الاجتماع: إن "اجتماع اليوم كان ايجابيا وطرحت فيه كل الآراء والنقاشات، وكان يحتاج إلى وقت أكثر لذلك قرر الإطار تأجيل الاجتماع إلى يوم الأربعاء لاستكمال حوار اليوم".

وأكد العامري أن "يوم غد الثلاثاء سيتم كذلك استكمال حوار اليوم"، مبيناً أن "الأجواء اليوم كانت إيجابية جداً، وسنصل إلى حل في يوم الأربعاء المقبل".

وقد كشف مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي، لم يصل لمرحلة الاتفاق على اسم المرشح باسم البدري، كما حدثت خلافات حول توزيع الحقائب الوزارية والهيئات المستقلة، وأبرزها هيئة الحشد الشعبي".

ويوم أمس، دعت الأمانة العامة للإطار التنسيقي قوى الإطار إلى عقد اجتماع اليوم الاثنين في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، مؤكداً أن جدول الأعمال ينحصر بحسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء.

وأخفق الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق بعقد اجتماع "حاسم" يوم السبت الماضي، ليتمّ تأجيله إلى اليوم الاثنين.

وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الاستحقاق الحكومي مرحلة حرجة، عقب انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، ما يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي في 26 نيسان/ أبريل الجاري لتقديم مرشحها رسمياً، وسط مخاوف من العودة إلى المربع الأول للانسداد السياسي.