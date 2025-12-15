الإطار التنسيقي يخفق بحسم رئاسة الحكومة ويدعو لانتخاب رئاسة البرلمان أولا

شفق نيوز- بغداد

دعا الإطار التنسيقي، يوم الاثنين، إلى عقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيسه، بعد إخفاقه بتشكيل الحكومة، حيث أكد استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأنها.

وقالت الدائرة الإعلامية للإطار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري المرقّم (254)، اليوم في مكتب رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، لمناقشة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية".

ودعا الإطار التنسيقي، بحسب البيان إلى "عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس"، مؤكداً في الوقت ذاته على "أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم".

ولفت إلى أن "المجتمعين استذكروا الدور الوطني المحوري الذي يضطلع به قادة الإطار التنسيقي في حماية المصالح العليا للبلاد، والتعامل مع التحديات السياسية بروح التوازن والحكمة، بوصف الإطار مرجعية سياسية للمكون الاجتماعي الأكبر، أسهمت في صون الاستقرار ودعم المسار الدستوري للدولة".

وكان ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، قد كشف في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن موعد تسمية رئيس الوزراء المقبل من قبل الإطار التنسيقي الشيعي.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده مساء اليوم، لن يحسم تسمية رئيس الوزراء المقبل، إلا أن الإطار سيحسم هذا الملف بشكل نهائي خلال أسبوعين كحد أقصى".

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم أمس الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

وحدد الدستور العراقي مهلاً واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بدءاً بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.