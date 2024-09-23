الإطار التنسيقي يحييّ "حزب الله" ويدعو لفتح باب التبرعات

شفق نيوز/ حيّى الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الاثنين، حزب الله اللبناني، بعد ضربات إسرائيلية تتلقاها الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق عدة من العاصمة منذ صباح اليوم، فيما دعا جميع العراقيين إلى فتح باب التبرعات للشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري للإطار، عقد مساء اليوم، في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمناقشة آخر التطورات والأحداث في المنطقة، وخصوصًا الحرب بين لبنان وفلسطين ضد إسرائيل، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الإطار التنسيقي، استنكاره وإدانته الشديدة لـ"الجرائم التي تنفذها آلة الحرب الصهيونية ضد المواطنين العزل في الضاحية الجنوبية وبقية مدن لبنان"، مشيداً ببيان المرجعية العليا في النجف، وأنه "يشكل خارطة طريق واضحة لمن يرغب في تقديم الدعم والإسناد بأشكاله كافة".

وأعرب الإطار، عن تحيته لأبطال حزب الله الشجعان المرابطين، وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله، معلنًا استعداده الدائم للوقوف إلى جانب اللبنانيين في محنتهم بكل الوسائل الممكنة، "دعمًا لصمود ومقاومة حزب الله الأبطال".

كما دعا الإطار، جميع أبناء الشعب العراقي، وأصحاب الهيئات والمؤسسات، إلى فتح باب التبرعات وتسيير قوافل الدعم الإنساني، للتعبير عن التلاحم والتضامن مع "الشعب اللبناني ومقاومته البطلة".