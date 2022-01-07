الإطار التنسيقي يحذر من "عواقب خطيرة" لعدم إشراكه بالحكومة: انتحار سياسي

شفق نيوز/ حذر عضو الإطار التنسيقي عن دولة القانون، عارف الحمامي، اليوم الجمعة، من ان ترك تحالفه خارج الحكومة المقبلة انتحار سياسي، متوقعا حصول تطورات جديدة خلال الساعات المقبلة.

وقال الحمامي لوكالة شفق نيوز، إن "منصب رئيس الوزراء اصبح عرف دستوري انه للمكون الشيعي، كما رئاسة الجمهورية للمكون الكوردي والبرلمان للمكون السني، وبالتالي لا يمكن ان يستأثر بها فريق على حساب إخوته من ذات المكون".

واضاف، ان "التصريحات السياسية في الوقت الحالي لبعض القوى غير صحيحة لما يجري حقيقة خلف الكواليس، حيث ان الساعات المقبلة، ستكون حبلى بالمفأجات".

وتابع الحمامي، ان "ترك تحالف الاطار التنسيقي خارج التشكيلة الحكومية المقبلة انتحار سياسي وعواقبه خطيرة على مستقبل البلاد".