الإطار التنسيقي يحذر من "تصاعد النبرة الطائفية" ويؤكد على متابعة مخرجات "قمة الدوحة"

شفق نيوز- بغداد

حذر الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، مساء اليوم الاثنين، من "تصاعد النبرة الطائفية" في بعض الخطابات والتصريحات، وتداعياتها على السلم الأهلي، فيما بحث الأوضاع الداخلية والإقليمية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الدوري في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وبحثوا الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة، وما تفرضه من استحقاقات وتحديات تستوجب تضافر الجهود الوطنية وتوحيد المواقف.

وتوقف المجتمعون، بحسب البيان، عند مخرجات القمة العربية والإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة، مؤكدين على أهمية متابعة الحكومة العراقية لتلك المخرجات، والعمل على تفعيلها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، للحد من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ولحشد الدعم الإنساني والسياسي لقضيته العادلة.

كما ناقش الاجتماع ملف الانتخابات المقبلة، وأكد المجتمعون ضرورة الالتزام بإجرائها في موعدها الدستوري، مع توفير الأجواء الملائمة لإنجاحها وضمان شفافيتها ونزاهتها، بما يرسخ ثقة المواطنين ويعزز المسار الديمقراطي.

وفي السياق، أعرب الإطار التنسيقي عن قلقه إزاء تصاعد النبرة الطائفية في بعض الخطابات والتصريحات، محذراً من خطورة انعكاساتها على السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني، ومؤكدًا أن حماية النسيج الاجتماعي العراقي تظل أولوية وطنية تستدعي مسؤولية مشتركة من جميع القوى السياسية والإعلامية والدينية.

وقدم الاطار التنسيقي التهنئة للسيد محسن المندلاوي لاختياره رئيساً للبرلمان الآسيوي - الأفريقي.