الإطار التنسيقي يحدد مهلة أسبوعين لحسم مرشح رئيس الوزراء

شفق نيوز- بغداد

كشف ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، يوم الاثنين، عن موعد تسمية رئيس الوزراء المقبل من قبل الإطار التنسيقي الشيعي.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده مساء اليوم، لن يحسم تسمية رئيس الوزراء المقبل، إلا أن الإطار سيحسم هذا الملف بشكل نهائي خلال أسبوعين كحد أقصى".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي عازم على عدم كسر المدد الدستورية وتشكيل حكومة ضمن تلك المدد"، مبيناً أن "المرحلة الحالية تتطلب تسمية رئيسي مجلس النواب والجمهورية".

وأشار الرديني، إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد حراكاً سياسياً مكثفاً بين جميع القوى السياسية لحسم تسمية المناصب".

في السياق، قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، إن قيادة الإطار التنسيقي ستعقد، مساء اليوم، اجتماعاً لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها ملف مرشح رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضحت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع سيناقش حراك الإطار والقوى السياسية بشأن تسمية المرشحين لمنصبي رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، عقب قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على النتائج النهائية، والإسراع بعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب".

وتابع حديثه بالقول إن "الاجتماع سيناقش أيضاً أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء"، مشيرة إلى أن "هناك 5 أسماء تُعدّ الأوفر حظاً لتولي هذا المنصب، أبرزهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم أمس الأحد 14 كانون الأول 2025، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.