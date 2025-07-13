الإطار التنسيقي يجتمع مساء الغد وعلى طاولته الوجود التركي في العراق والإطلاقات المائية

شفق نيوزـ بغداد

تعقد قوى الإطار التنسيقي، مساء يوم غد الاثنين، اجتماعاً لمناقشة عدداً من القضايا والملفات الداخلية والإقليمية، أبرزها الإطلاقات المائية إلى العراق.

وقال مصدر في الإطار لوكالة شفق نيوز، إن "من بين القضايا التي ستتم مناقشتها في الاجتماع، الوجود التركي في الأراضي العراقية بعد توقيع اتفاق تسليم سلاح حزب العمال الكوردستاني".

وأضاف "كما سيناقش المجتمعون بوادر تحركات إسرائيلية تجاه إيران وعودة التوتر إلى المنطقة"، مشيراً إلى "قادة الإطار سيبحثون أيضاً الإطلاقات المائية التركية واستحقاقات العراق المائية، بالإضافة إلى ملف تصدير النفط الخاص بإقليم كوردستان".

يشار إلى أن حزب العمال الكوردستاني بادر يوم أمس الأول الجمعة، بإضرام النيران بأسلحتهم كمبادرة لتعزيز عملية السلام مع تركيا.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن "مولا نادر" عضو السلام لقضايا الشرق الأوسط وأحد الذين حضروا مراسم إلقاء السلاح في كهف "جاسنة" بين قضاء دوكان ومدينة السليمانية، إن 30 مقاتلاً من الحزب تقريباً نصفهم رجال والنصف الآخر نساء قاموا بإضرام النيران والقاء اسلحتهم فيها أمام الحاضرين.

وانطلقت المراسم بحضور ممثلين عن حكومة إقليم كوردستان وعن حكومتي بغداد وأنقرة، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني والصحفيين.

وأعلن حزب العمال في 12 أيار/ مايو الماضي حلّ نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك أكثر من أربعة عقود من التمرّد ضد الدولة التركية خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.

وفيما يتعلق بملف المياه، فقد أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في الأول من شهر تموز/ يوليو الجاري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق.

وقال المشهداني وفقا لبيان من مكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، عقب لقائه بأردوغان في أنقرة، إن "العلاقات العراقية التركية تشهد ازدهاراً مستداماً في ظل القيادة الحالية للبلدين، وهذه العلاقة تستند إلى إرث تاريخي طويل وتداخل اجتماعي وجغرافي وسياسي عميق".