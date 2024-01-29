الإطار التنسيقي يجتمع لمناقشة تشكيل الحكومات المحلية

شفق نيوز/ تعقد قيادة الإطار التنسيقي الجامع للقوى السياسية الشيعية، مساء اليوم الإثنين، اجتماعاً لمناقشة تشكيل الحكومات المحلية.

وقال القيادي في الإطار النائب عامر الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة الإطار التنسيقي ستعقد مساء اليوم اجتماعا لمناقشة تشكيل مجالس المحافظات واختيار المحافظين وتشكيل الحكومات المحلية إضافة إلى التطرق إلى مواضيع اخرى".

واضاف انه "لا يوجد أي اتفاق داخل الإطار التنسيقي على تقسيم المحافظات بين كتله وقواه السياسية"، موضحا أن "الأنباء التي تتحدث عن ذلك غير صحيحة".

وكانت وسائل إعلام، مقربة من الإطار التنسيقي، ذكرت أن قوى الإطار التنسيقي اتفقت على أن يتولى تحالف نبني 4 محافظات، ودولة القانون ثلاث محافظات، وتيار الحكمة محافظتين.

في حين قال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق ما بين قوى الإطار التنسيقي على توزيع الحكومات المحلية وفق تقسيم محدد غير صحيحة، وهذه التسريبات هدفها جس النبض ليس إلا.

وبين ان حسم هذا الملف سيكون خلال الأسبوع الحالي مع حسم الأسماء المرشحة للمناصب في الحكومات المحلية.

ووجه مجلس القضاء الأعلى، في 22 كانون الثاني الجاري، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية .

وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، في 21 كانون الثاني الجاري، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول 2023.