الإطار التنسيقي يجتمع للرد على الخارجية الأميركية

شفق نيوز– بغداد

قررت قوى الإطار التنسيقي، عقد اجتماع لها مساء اليوم الأربعاء، للرد على بيان وزارة الخارجية الأميركية حول "نزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران".

وكان بيان للخارجية الأمريكية قد لفت إلى أن الوزير ماركو روبيو، أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بضرورة الإسراع في نزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران في البلاد.

وأوضح مصدر مطّلع لوكالة شفق نيوز، أن "قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعها مساء اليوم للرد على ما دعا إليه وزير الخارجية الأميركي في اتصاله مع السوداني، إلى جانب مناقشة الاتفاقية الإطارية ومراحل تنفيذ انسحاب القوات الأميركية وفق جدول الانسحاب المتفق عليه".

وسيناقش الاجتماع وفقاً للمصدر ذاته، "ملف الإطلاقات المائية من قبل الجانب التركي وإيجاد الحلول الناجعة، والشراكة الدولية في حلحلة القضايا العالقة بالمنطقة، والشراكة الأمنية وتعهدات ملزمة بتنفيذ وتطبيق الاتفاقات المبرمة، دونما ضغوط أو تشويش على الوضع العام في البلاد".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي، وفق بيان وزارته، أن "المليشيات المدعومة من إيران في العراق، تهدد حياة وأعمال الأميركيين والعراقيين على حد سواء، وتنهب الموارد العراقية لصالح طهران".

وأكد الوزير روبيو، في ختام مكالمته الهاتفية مع السوداني، التزام واشنطن بـ"العمل الوثيق مع العراقيين لتعزيز المصالح المشتركة".