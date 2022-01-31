الإطار التنسيقي يجتمع لبحث مبادرة بارزاني

شفق نيوز/ يعقد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية مساء يوم الاثنين، اجتماعاً مهماً لمناقشة المبادرة التي أطلقها زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، لحل الخلاف الجاري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتوحيد البيت الشيعي.

وأبلغ مصدر في الإطار، وكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيعقد في منزل رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، وسيكون هناك موقف رسمي تجاه المبادرة من قبل الإطار".

وعلمت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، قرب عقد اجتماع موسع قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يجمع التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) من جهة، وقادة الإطار التنسيقي من جهة أخرى، في العاصمة بغداد.

ويأتي هذا الحراك، في أعقاب مبادرة أطلقها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، أفضت لاجتماع التحالف الثلاثي، في الحنانة (مقر إقامة الصدر في النجف)، الذي ضم نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان عن (الديمقراطي) وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي عن (السيادة)، مع الصدر.

ولم يتبق على موعد انتخاب رئيس جمهورية العراق، سوى سبعة أيام فقط، إذ من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، جلسة هي الثانية من عمره التشريعي، يوم الاثنين المقبل، يختار فيها الرئيس.

وتشير معظم الترجيحات إلى أن هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيكون رئيساً للجمهورية، كما أن الأخير سيكلف مرشح الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة العراقية.

أما بلغة الأرقام، فيشكل التحالف الثلاثي (الصدر، الحزب الديمقراطي والسيادة) نحو ثلثي أعضاء البرلمان، إذ أن للكتلة الصدرية 73 مقعداً، وللحزب الديمقراطي 31 مقعداً، ولتحالف السيادة 67 مقعداً، يصل مجموعهم 171 مقعداً من إجمالي 329 نائباً.