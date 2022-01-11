الإطار التنسيقي يجتمع لبحث تداعيات جلسة البرلمان وما سيتخذه إزائها قضائيا وسياسيا

شفق نيوز/ من المقرر أن يجتمع الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية اليوم الثلاثاء للتباحث حول تداعيات الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الجديدة والتي شهدت شداً وجذبا مع غريمه كتلة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمتحالفين معها.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن قوى الإطار التنسيقي ستجتمع اليوم في مكتب رئيس المجلس الإسلامي همام حمودي لبحث تداعيات جلسة البرلمان الاولى وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

كما سيناقش الإطار الخطوات سيتخذها تجاه مخرجات الجلسة في قادم الأيام على المستويين القضائي والسياسي، وفقا للمصدر ذاته.

وأعلن الإطار يوم الاثنين في بيان عن رفضه لمخرجات الجلسة الأولى التي انعقدت يوم الأحد التاسع من الشهر الجاري، معتبرا بأنها غير قانونية لغياب رئيس السن عن الجلسة.

وكانت وسائل اعلام مقربة من الإطار التنسيقي الشيعي نقلت أمس الأثنين، عن الإطار التنسيقي قوله إن "رئيس المحكمة الاتحادية أبلغ الإطار عدم دستورية جلسة البرلمان الأولى".

بدورها نفت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق، إعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.