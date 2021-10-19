"الإطار التنسيقي" يجتمع في مكتب المالكي لبحث الكتلة الأكبر

شفق نيوز/ تعتزم اللجنة العليا للإطار التنسيقي الشيعي، عقد اجتماع جديد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "اللجنة ستعقد في تمام ساعة الـ8 من مساء اليوم اجتماعا في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وأوضح أن "الاجتماع سيناقش الأحداث التي رافقت العملية الانتخابية والتحرك لتشكيل الكتلة الأكبر لغرض تشكيل الحكومة".

ويضم الإطار التنسيقي معظم القوى الشيعية في العراق باستثناء التيار الصدري.

وكانت القوى السياسية المنضوية في الإطار قد اعترضت على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة بعد خسارتها الكثير من المقاعد.