الإطار التنسيقي يجتمع على وقع خلافات داخلية واتفاقات كوردية-أمريكية

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد الإطار التنسيقي الشيعي خلال الساعات القادمة اجتماعه الدوري لمناقشة ملفات عدة واتخاذ القرارات المناسبة لها بما فيها اختيار مقرر جديد للإطار خلفا للمستقيل عباس العامري.

وكشف مصدر إطاري، لوكالة شفق نيوز، اليوم الأربعاء، أن "الساعات القادمة سيعقد زعماء قوى الإطار التنسيقي اجتماعهم الدوري لمناقشة المستجدات في المشهد السياسي للبلاد والمتغيرات في المنطقة ومن بينها الاتفاقات التي ابرمها إقليم كوردستان مع الشركات الأمريكية".

وبين المصدر، أن المجتمعين سيتناولون أيضا شكل التحالفات الانتخابية وتأثيرها المستقبلي على الإطار التنسيقي ووضع الأخير ازاء التحديات الخارجية، فضلاً عن ملف الانتخابات ومقترحات تعديل بعض فقرات قانونها.

وأشار المصدر، إلى أن جداول الموازنة واسباب تأخر إرسالها لمجلس النواب سيكون على طاولة قادة الأطار، وأيضا التفاهمات بين بغداد وسوريا إزاء فتح الحدود وفقا لمطلب الاخيرة التي نقلها وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني خلال مشاركته بقمة بغداد.

كما سيتناول المجتمعون، وفق المصدر، "مناقشة الملف النووي الإيراني والمستجدات الأخيرة إزاءه"

واضاف المصدر، أن "الاجتماع قد يحضره أغلب قيادات وزعماء مكونات الإطار التنسيقي، ومن المؤمل أنه يسمي مقررا جديدا للإطار خلفا للمستقيل عباس العامري بسبب خلافات داخل الإطار" ، رفض المصدر الكشف عنها.

وكان الإطار التنسيقي قد عقد يوم الاثنين الماضي، اجتماعه الدوري بغياب حيدر العبادي وقيس الخزعلي، مع تقديم أمينه العام عباس العامري استقالته.