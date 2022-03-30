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الإطار التنسيقي يجتمع بمكتب العامري بالتزامن مع جلسة للبرلمان: الأربعاء كالسبت

Category: سیاسة

Date: 2022-03-30T09:15:01+0000
الإطار التنسيقي يجتمع بمكتب العامري بالتزامن مع جلسة للبرلمان: الأربعاء كالسبت

شفق نيوز/ قال القيادي في الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، إن نواباً مستقلين سينضمون للفريق المقاطع لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وبهذه الاثناء يجتمع المقاطعون من الإطار التنسيقي ونواب آخرين في مكتب هادي العامري، بالتزامن مع جلسة مقررة للبرلمان العراقي، لغرض انتخاب رئيس للجمهورية.

وبهذا الخصوص قال السوداني لوكالة شفق نيوز، من منزل العامري، "جلسة اليوم ستكون بسيناريو مشابه لجلسة يوم السبت، بالإضافة إلى أن هناك نواباً اخرين سينضموا إلى المقاطعين.

بعد فشل محاولة أولى في 7 شباط/فبراير الماضي، أعلن البرلمان العراقي السبت الماضي عدم تمكنه مجددا من انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائبا من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزابا شيعية بارزة، مثل كتلة "دولة القانون" التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "الفتح"، المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

ويوجد أربعون مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كورديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

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