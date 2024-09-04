الإطار التنسيقي يجتمع بحضور السوداني لمناقشة قضية "شبكة التجسس"

شفق نيوز/ يعتزم قادة الإطار التنسيقي، عقد اجتماع مساء الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة قضية "شبكة التجسس" التي أثارت الجدل السياسي بشأنها حول مزاعم تورط مدير مكتب رئيس الوزراء السابق "محمد جوحي" بها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا بحضور رئيس الوزراء لمناقشة جملة من الملفات، أبرزها ملف شبكة التجسس".

وأوضح المصدر، أن "الاجتماع سيعقد في مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، رئيس المجلس النيابة محسن المندلاوي".

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد وصف الأحد الماضي، المعلومات المتداولة بشأن قضية شبكة التنصت التي كان يديرها محمد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، على أنها غير دقيقة.

وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، "عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية ( شبكة محمد جوحي ) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة".

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت مؤخرا بأن بضبط شبكة للتنصت والابتزاز تستهدف السياسيين العراقيين داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء يقودها جوحي".