الإطار التنسيقي يجتمع بحضور السوداني لبحث ملفين "مهمين"

شفق نيوز/ يعقد الإطار التنسيقي المشكل للحكومة العراقية، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً يبحث خلاله ملفين "مهمين" وفقاً لمصدر سياسي مطلع.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع سيحضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لبحث ملفي قانون الموازنة العامة لسنة 2023 وقانون الانتخابات النيابية والمحلية".

ويعقد الإطار التنسيقي باستمرار اجتماعات لقياداته يحضرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة التطورات في البلاد على الصعد السياسية والامنية والاقتصادية.

والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنه "يرغب بموازنة تتوافق مع البرنامج الحكومي وليست كالموازنات السابقة التي أقرت"، مضيفاً "ليس من المعقول طرح برنامج وأولويات والموازنة في وادٍ آخر".

ولفت إلى، أن" جميع الأخطاء السابقة كانت هي عدم توافق الموازنة مع البرامج الحكومية"، مشيراً إلى" وجود مشاريع واضحة ضمن الأولويات الموضوعة ضمن الموازنة العامة.