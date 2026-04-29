الإطار التنسيقي يجتمع الليلة مع الزيدي لرسم خارطة الحكومة الجديدة

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في الإطار التنسيقي، أن الزعامات السياسية والحزبية ستعقد مساء اليوم الأربعاء، أول اجتماع لها مع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي، لبحث مسار تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المجتمعين سيناقشون خلال الاجتماع خارطة الحكومة المقبلة وفق المعايير والأوزان الرسمية المخصصة لكل حقيبة وزارية.

وأضاف أن الزيدي يجري زيارات إلى عموم الزعامات الفاعلة داخل الإطار التنسيقي، للاتفاق على آليات تشكيل الحكومة والاطلاع على رؤى القيادات السياسية، قبيل الاجتماع المقرر مساءً.

وشملت لقاءات الزيدي، حتى صباح اليوم، كلاً من محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وعمار الحكيم، وهادي العامري، وقيس الخزعلي.

وكان الإطار التنسيقي قد اتفق، مساء أمس الثلاثاء، على منح الزيدي حرية اختيار كابينته الوزارية، بعد يوم من إعلان ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء إثر انسحاب رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من سباق المنصب.