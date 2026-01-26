الإطار التنسيقي يجتمع الليلة لتوحيد موقفه من المرشح لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، بأن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً الليلة، لتوحيد موقفه من المرشح لرئاسة الجمهورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي، سيعقد مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً مهماً في مقر حزب النهج الوطني، لمناقشة ملف رئاسة الجمهورية والتداول في الخيارات المطروحة، تمهيداً للخروج بقرار نهائي موحد حول من سيتم ترشيحه لشغل هذا المنصب".

ولفت إلى أن "الاجتماع يأتي بعد عدة محاولات واتصالات بذلتها قوى سياسية بهدف توحيد صفوف القوى السياسية الكوردية، والتوصل إلى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتوازنات الدستورية والسياسية".

يشار إلى أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد نشرت مساء أمس الأحد، جدول الجلسة الثامنة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتتضمن فقرة واحدة "انتخاب رئيس الجمهورية"، وتبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، حدد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، يوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، أعلنت منتصف الشهر الجاري، أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح للمنصب رقم (8) لسنة 2012، وبلغ عددهم 15 مرشحاً.

ولاحقاً، بتت المحكمة الاتحادية بطعون المرشحين للمنصب، وأعادت 4 أسماء كمرشحين للمنصب، ليبلغ العدد النهائي 19 مرشحاً.

وكان مصدر سياسي مطّلع، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن رئيس الجمهورية الحالي، عبد اللطيف جمال رشيد، قام بسحب ترشيحه للمنصب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سحب رشيد لترشيحه لرئاسة الجمهورية، يأتي قبل أقل من 24 ساعة من جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد".