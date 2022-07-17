الإطار التنسيقي يتوقع عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل

شفق نيوز/ أكد الإطار التنسيقي الشيعي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الأحد، أن اجتماع رئاسة مجلس النواب برؤساء الكتل السياسية سيحدد موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، متوقعاً عقدها يوم الخميس المقبل.

وقالت النائب عن الإطار ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة الإطار التنسيقي دعت في البيان الأخير رئاسة مجلس النواب إلى تحديد موعد لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى ضوء ذلك دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رؤساء الكتل السياسية لعقد اجتماع صباح يوم غد الاثنين".

وأضافت أن "اجتماع رئاسة البرلمان برؤساء الكتل السياسية يوم الاثنين سيناقش استكمال الاستحقاق الدستوري والاتفاق على تحديد موعد جديد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الجاري".

وبينت الهلالي، "إذا اتفق المجتمعون على عقد الجلسة فإنه من المتوقع أن تعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس القادم".

وأمس السبت، دعت رئاسة مجلس النواب رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماعٍ في يوم الاثنين الموافق 18 تموز في الساعة 11 صباحاً.

وأكد زعيم تحالف "قوى الدولة" عمار الحكيم، امس السبت، أن الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية جاد "بسرعة" ترشيح رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة، مجدداً دعوته إلى القوى الكوردية للاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد جدد، يوم الجمعة (15 تموز الحالي)، دعوته إلى حل الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة عدم تولي شخصيات سياسية "مجربة" مناصب في الحكومة الاتحادية المقبلة.