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الإطار التنسيقي "يتمسك" بالسوداني بمهمة جديدة ويضع العامري بوجه الصدر محاوراً

Category: سیاسة

Date: 2022-08-04T18:04:36+0000
الإطار التنسيقي "يتمسك" بالسوداني بمهمة جديدة ويضع العامري بوجه الصدر محاوراً

شفق نيوز/ كشف مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم مجموعة من القوى الشيعية السياسية باستثناء الكتلة الصدرية، اليوم الخميس، عن مضي الاطار بتسمية محمد السوداني رئيساً للحكومة الجديدة على أن يتولى الأخير التهيئة لانتخابات مبكرة، فيما خوّل هادي العامري للجلوس مع الصدر للوصول الى حلول تنهي الازمة الحالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الاجتماع الذي عقدته قوى الإطار التنسيقي في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ركّز على أهمية تشكيل الحكومة بزعامة مرشحهم محمد السوداني"، مبيناً أن "الأخير سيتولى مهمة التهيئة للانتخابات المبكرة".

وأوضح المصدر أن "الجميع اتفقوا على ذلك وأن زعيم تحالف الفتح هادي العامري الذي يقود الإطار حالياً باعتباره الأكبر سناً سيكون المفوض باسم الإطار للتحاور أو الجلوس الى طاولة حوار واحدة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للوصول الى حلول واقعية تنهي التأزم السياسي".

ولفت المصدر إلى أن "الاجتماع ناقش أيضاً جملة من السبل التي يمكن اعتمادها وسيتم الإعلان عنها في وقتها، كما قد يصدر بيان مهم عن الاجتماع".

وكان مصدر سياسي مطلع أفاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، بعقد الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، اجتماعا في دار رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم للتداول في المستجدات السياسية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب، أمس الأربعاء، بحل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.

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