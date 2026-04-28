الإطار التنسيقي يتفق على منح الزيدي حرية اختيار كابينته الحكومية

شفق نيوز- بغداد

اتفق الإطار التنسيقي، مساء اليوم الثلاثاء، على منح رئيس مجلس الوزراء ‏"المكلف" علي الزيدي، حرية اختيار كابينته الوزارية.‏

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماعاً عُقد في مكتب ‏رئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي، بحضور رئيس ‏الوزراء (المنتهية ولايته)، محمد شياع السوداني، لمناقشة تشكيل الحكومة المرتقبة".‏

وأضاف البيان، أن "المجتمعين بحثوا تأليف الكابينة الوزارية وآليات حسم ‏الاستحقاقات والاختيارات، بما يفضي إلى بلورة حكومة قوية وقادرة على ‏تجاوز التحديات، فيما جرى التأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات ‏الدستورية، وضرورة أن يترك الخيار الأخير لرئيس الوزراء باختيار ‏أعضاء الطاقم الوزاري".‏

وشدد قادة الإطار التنسيقي، بحسب البيان، على "أهمية الشراكة وتغليب ‏المصلحة العامة، بترصين الخيارات وفق معايير النزاهة والكفاءة ‏والمسؤولية الوطنية"، مشيرين إلى "أهمية انسجام الفريق الحكومي المقبل ‏لعبور المنعطفات وتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي كافة".‏

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، مساء ‏أمس الاثنين، ترشيح الزيدي، لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل رئيس ‏الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون ‏رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن خوض السباق على المنصب‎.‎