الإطار التنسيقي يتفق على منح الزيدي حرية اختيار كابينته الحكومية
شفق نيوز- بغداد
اتفق الإطار التنسيقي، مساء اليوم الثلاثاء، على منح رئيس مجلس الوزراء "المكلف" علي الزيدي، حرية اختيار كابينته الوزارية.
وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماعاً عُقد في مكتب رئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي، بحضور رئيس الوزراء (المنتهية ولايته)، محمد شياع السوداني، لمناقشة تشكيل الحكومة المرتقبة".
وأضاف البيان، أن "المجتمعين بحثوا تأليف الكابينة الوزارية وآليات حسم الاستحقاقات والاختيارات، بما يفضي إلى بلورة حكومة قوية وقادرة على تجاوز التحديات، فيما جرى التأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وضرورة أن يترك الخيار الأخير لرئيس الوزراء باختيار أعضاء الطاقم الوزاري".
وشدد قادة الإطار التنسيقي، بحسب البيان، على "أهمية الشراكة وتغليب المصلحة العامة، بترصين الخيارات وفق معايير النزاهة والكفاءة والمسؤولية الوطنية"، مشيرين إلى "أهمية انسجام الفريق الحكومي المقبل لعبور المنعطفات وتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي كافة".
وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، ترشيح الزيدي، لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن خوض السباق على المنصب.