عدنان فيحان وشاخوان عبدالله.. الإطار والديمقراطي الكوردستاني يحسمان نواب رئيس البرلمان

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن توصل قوى الإطار التنسيقي إلى اتفاق على ترشيح محافظ بابل الحالي، عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوى الإطار التنسيقي حسمت موقفها بالاتفاق على ترشيح عدنان فيحان لتولي منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، ضمن التفاهمات السياسية الجارية".

وأضاف أن "حركة عصائب أهل الحق، وفي حال انتقال فيحان إلى منصبه الجديد، سترشح علي تركي لتولي منصب محافظ بابل بديلاً عنه".

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع آخر، للوكالة، بـ"اتفاق كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية خلال اجتماعها في مبنى مجلس النواب على ترشيح شاخوان عبد الله بشكل رسمي لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وذلك ضمن التوافقات السياسية الجارية داخل البرلمان".

وكان قيادي في تيار "الحكمة" المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، فهد الجبوري، قد كشف، أمس الأحد، عن وجود اتفاق إطاري يقضي بمنح منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى قوى سياسية مقربة من الفصائل المسلحة أو تمتلك السلاح.

وفي الوقت نفسه، أفاد مصدر في الإطار التنسيقي عن دخول مرشح رابع في سباق تسمية النائب الأول لرئيس البرلمان، بعد فشل حسم الاختيار بين ثلاثة أسماء خلال اجتماع عُقد يوم السبت الماضي، حيث ينحصر التنافس حالياً بين القيادي عدنان فيحان عن عصائب أهل الحق، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن كتلة التنمية والإعمار، ومحسن المندلاوي عن تحالف الأساس، وياسر صخيل عن ائتلاف دولة القانون كمرشح رابع.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، اليوم الاثنين، جلسته الأولى، والتي تتضمن فقرتين على جدول أعماله: الأولى تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد، والثانية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتتكون رئاسة مجلس النواب من رئيس ونائبين أول وثانٍ، حيث يتولون إدارة الجلسات التشريعية وتنظيم أعمال المجلس، وبحسب التقاليد السياسية المتبعة بعد عام 2003، يُخصص منصب رئيس البرلمان للمكون السني، والنائب الأول للمكون الشيعي، والنائب الثاني للمكون الكوردي.