الإطار التنسيقي يتفق على السوداني لرئاسة الحكومة ويرفع ترشيحه للهيئة العامة والقيادية

شفق نيوز/ اتفق قادة في الإطار التنسيقي، يوم الاثنين، على تسمية محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، في خطوة تنتظر تصويتاً أخيرا لما يعرف بالهيئة العامة والقيادي لقوى الإطار.

والسوداني من قيادات حزب الدعوة الإسلامية، أدار عدة وزارات في الحكومات المتعاقبة، وتم ترشيحه من قبل نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن تسمية السوداني جاءت خلال اجتماع للإطار اليوم الاثنين، ليخضع فيما بعد لتصويت الهيئة العامة لقيادات الإطار وهي الخطوة الأخير لتمرير المرشح بصيغة نهائية".

ولفت إلى أن ترشيح السوداني تم عبر لجنة اختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، تضم كلاً من الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي.