الإطار التنسيقي يتفق على استبدال رئيس هيئة الحشد الشعبي

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن اتفاق بين قيادات الإطار التنسيقي لتغيير عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي والمرحلة السياسية الحالية.

وأفاد المصدر، لوكالة شفق نيوز، بأن اتفاقاً جرى بين قيادات الإطار لتغيير بعض رؤساء الهيئات والمؤسسات تماشياً مع البرنامج الحكومي الذي تنفذه الدولة حالياً وبما يتناغم وتوجهات المرحلة.

وبحسب الاتفاق، يقول المصدر، إنه سيتم استبدال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مشيراً إلى ترشيح عدد من الأسماء البديلة يتقدمهم قيادات في حزب الدعوة وآخر من فصيل مسلح وسياسي في الإطار لإدارة هيئة الحشد الشعبي.

وذكر المصدر، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يعمل "بقوة" على تسمية مرشح من قبله لرئاسة الحشد.

وتولى "فالح الفياض" قيادة هيئة الحشد الشعبي في العراق في العام 2017، بعد أن تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي.

وقد جاء تعيينه في هذا المنصب آنذاك بعد أن تسنم مناصب أمنية عدة، منها مستشار الأمن الوطني العراقي.