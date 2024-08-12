الإطار التنسيقي يتسلم مرشح الحلبوسي لرئاسة البرلمان

شفق نيوز/ تسلم الإطار التنسيقي، يوم الاثنين، كتاباً رسمياً من رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، يضم ترشيح زياد الجنابي لرئاسة مجلس النواب.

وبحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الكتاب الذي أرسله الحلبوسي للإطار، مدعوم بأكثر من (50) توقيع لنواب المكون السني.

وأكد المصدر، أن "الكتاب تضمن طلب إعادة فتح باب الترشيح مجددا لغرض تقديمه رسيماً، والتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولفت المصدر، إلى أن "الإطار التنسيقي مازال يدرس هذا الطلب، والرد عليه بشكل رسمي بعد انتهاء الاجتماع المنعقد حالياً في منزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وعقد الإطار التنسيقي، قبل قليل، اجتماعاً في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وحضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والقوى السياسية الشيعية كافة.