الإطار التنسيقي يتحدث عن "10 أيام" لحسم تسمية النائب الأول للحلبوسي

شفق نيوز/ اكد مصدر في الاطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية، يوم الثلاثاء، ان قوى الإطار تعكف على اختيار مرشح لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب وفق ضوابط ومحددات تتناسب واهمية المنصب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماعات التداولية لقوى الإطار مستمرة بغية استكمال الإجراءات اللازمة كافة لتفاصيل العملية السياسية الجديدة بما فيها تسمية رئيس الحكومة المقبلة، فضلا عن المرشح البديل للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي المستقيل من منصبه بحسب توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

واوضح "قد يستغرق اختيار المرشح الأنسب لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب قرابة عشرة ايام بعد غربلة كل الاسماء المرشحة كون المنصب يتطلب شخصية ذات ثقل سياسي مرموق".

واضاف المصدر ان "كل الاسماء التي يتم الترويج لها حتى الآن لم يبت بها وبانتظار ما ستسفر عنه التفاهمات وعملية التصويت البيني داخل الاطار على المرشح الانسب وكل ما يشاع بخلاف ذلك محض تأويل ليس الا".

وكان النائب عن كتلة دولة القانون النيابية، عارف الحمامي، قال لوكالة شفق نيوز، أمس الاول الأحد، إن "الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة للاتفاق على تسمية المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب"، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود مرشح محدد لرئاسة الحكومة المقبلة.

واشار الى ان "هناك اتصالات وتفاوضات تجمع الإطار التنسيقي بالكتل السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة بعد العطلة التشريعية وتحديدا بعد عيد الأضحى".

وأدت استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب وانسحاب زعيمهم مقتدى الصدر من العملية السياسية، الى إرباك المشهد السياسي الذي يشهد بالأساس انسداداً منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 ولغاية الآن.

وفيما يؤكد الاطار التنسيقي وكتلاً أخرى على ضرورة المضي بتشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس الجمهورية، بعد أداء النواب البدلاء للصدريين اليمين الدستورية في جلسة استثنائية عقدها مجلس النواب الخميس، تذهب أطراف أخرى الى حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة.