الإطار التنسيقي يحمل حكومة الكاظمي مسؤولية احداث الخضراء ويدعو جماهيره الى الاستعداد لـ"كل طارئ"

شفق نيوز/ حمل الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الأربعاء، حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي مسؤولية أحداث المنطقة الخضراء، داعيا جماهيره الى اليقظة والانتباه والاستعداد لكل طارئ.

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد أن أكملت قوى الإطار التنسيقي الخطوات العملية للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية واتفقت بالإجماع على ترشيح شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة رصدت ومنذ يوم أمس تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي".

واوضح، أن "ما جرى اليوم من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير ، وعليه فإننا نحمل حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة ونطالبها باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية".

ودعا الاطار الشعب العراقي إلى "مزيد من الوعي والحذر من مكائد الأعداء والتصدي لأي فتنة يكون الشعب وأبناؤه وقودا لنارها"، مضيفا، "نقول لجماهيرنا الحبيبة نحن معكم وبينكم ، همنا حفظ أمن وسلامة أبناء شعبنا العزيز , ولن نخذلكم أبدا وندعوكم إلى اليقظة والانتباه وتفويت الفرصة والاستعداد لكل طارئ".