سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإطار التنسيقي يحمل حكومة الكاظمي مسؤولية احداث الخضراء ويدعو جماهيره الى الاستعداد لـ"كل طارئ"

Category: سیاسة

Date: 2022-07-27T17:01:43+0000
الإطار التنسيقي يحمل حكومة الكاظمي مسؤولية احداث الخضراء ويدعو جماهيره الى الاستعداد لـ"كل طارئ"

شفق نيوز/ حمل الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الأربعاء، حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي مسؤولية أحداث المنطقة الخضراء، داعيا جماهيره الى اليقظة والانتباه والاستعداد لكل طارئ.

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد أن أكملت قوى الإطار التنسيقي الخطوات العملية للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية واتفقت بالإجماع على ترشيح شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة رصدت ومنذ يوم أمس تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي".

واوضح، أن "ما جرى اليوم من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير ، وعليه فإننا نحمل حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة ونطالبها باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية".

ودعا الاطار الشعب العراقي إلى "مزيد من الوعي والحذر من مكائد الأعداء والتصدي لأي فتنة يكون الشعب وأبناؤه وقودا لنارها"، مضيفا، "نقول لجماهيرنا الحبيبة نحن معكم وبينكم ، همنا حفظ أمن وسلامة أبناء شعبنا العزيز , ولن نخذلكم أبدا وندعوكم إلى اليقظة والانتباه وتفويت الفرصة والاستعداد لكل طارئ".

related

شفق نيوز تنفرد بنشر تفاصيل مباحثات الخميس التي قلبت الموازين بتأثير إيراني- نجفي

Date: 2022-03-10 21:01:04
شفق نيوز تنفرد بنشر تفاصيل مباحثات الخميس التي قلبت الموازين بتأثير إيراني- نجفي

عاد الضيوف خاليي الوفاض.. ماذا دار في اجتماع الصدر - الإطار؟

Date: 2021-12-29 13:23:00
عاد الضيوف خاليي الوفاض.. ماذا دار في اجتماع الصدر - الإطار؟

الحكيم يعرض "ورقة تسوية" على الإطار التنسيقي من سبع نقاط بينها انتخابات جديدة خلال سنتين

Date: 2021-11-16 09:14:42
الحكيم يعرض "ورقة تسوية" على الإطار التنسيقي من سبع نقاط بينها انتخابات جديدة خلال سنتين

الإطار الشيعي يرفض النتائج النهائية "رفضاً قاطعاً"

Date: 2021-11-30 20:15:06
الإطار الشيعي يرفض النتائج النهائية "رفضاً قاطعاً"

"الإطار الشيعي" يعقد أول اجتماع بعد محاولة اغتيال الكاظمي

Date: 2021-11-08 16:34:59
"الإطار الشيعي" يعقد أول اجتماع بعد محاولة اغتيال الكاظمي

ائتلاف المالكي يكثف حراكه لاعلان الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة

Date: 2022-06-23 12:38:55
ائتلاف المالكي يكثف حراكه لاعلان الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة

"حمى" حراك تشكيل الحكومة العراقية تتصاعد والإطار يلجأ لـ"غرماء" الخنجر والحلبوسي

Date: 2022-04-07 19:01:34
"حمى" حراك تشكيل الحكومة العراقية تتصاعد والإطار يلجأ لـ"غرماء" الخنجر والحلبوسي

بعد "أربعينية" الصدر.. الإطار التنسيقي يرد بـ"الأغلبية الموسّعة" ومعارضة برلمانية

Date: 2022-03-31 20:34:51
بعد "أربعينية" الصدر.. الإطار التنسيقي يرد بـ"الأغلبية الموسّعة" ومعارضة برلمانية